Nghi can sát hại 2 mẹ con ở Bình Phước ra đầu thú

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 13:38 PM (GMT+7)

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản, Công an xã Phước An và các đơn vị chức năng điều tra xác minh làm rõ vụ “Giết người” xảy ta tại ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Trước đó, vào khoảng 16h45 ngày 9/2, Công an huyện Hớn Quản tiếp nhận tin báo từ Công an xã Phước An về việc xảy ra vụ án mạng tại ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

2 nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Phục Hưng, SN 1991, đã tử vong tại hiện trường và bà Trần Thị Kim Phượng, SN 1956, là mẹ của chị Hưng bị thương tích rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Công ty cao su Bình Long, nhưng sau đó bà Phượng cũng tử vong tại bệnh viện.

Nghi can Trân Công Minh tại cơ quan Công an.

Hiện trường xảy ra vụ giết người là trong căn phòng bếp ngôi nhà của bà Phượng, tại tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản. Khu vực này có đông dân cư, hai bên có nhiều nhà dân sinh sống.

Trước tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, các trinh sát có kinh nghiệm của Công an tỉnh và của Công an huyện đã được phân công nhanh chóng vào cuộc truy xét đối tượng gây án.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng được Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát phối hợp thực hiện.

Công an Bình Phước nhanh chóng đến hiện trường vụ án.

Nghi can số 1 được các trinh sát xác định là Trần Công Minh (thường gọi là Minh Bao), SN 1989, trú ấp 5, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. Minh là bạn trai của chị Hưng, nên đã vận động Minh ra đầu thú.

Ngay trong đêm 9/2, Trần Công Minh đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Bước đầu Trần Công Minh khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm giữa Minh và chị Phạm Thị Phục Hưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Trần Công Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

