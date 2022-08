Bắt nghi can dùng súng bắn liên tiếp vào xe ô tô trong đêm ở Đồng Nai

Thứ Ba, ngày 09/08/2022 16:51 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nghi can đi xe máy đến trước cổng nhà rồi lấy ra khẩu súng ngắn bắn liên tiếp 3 phát vào chiếc ô tô của một người dân đậu trong sân.

Ngày 9-8, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp cùng Công an phường Hiệp Hòa bắt giữ Dương Quang Mẫn (35 tuổi, trú tại khu phố Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa) - nghi can dùng súng bắn nhiều phát vào ô tô của một người dân.

Nghi can Mẫn dùng súng bắn 3 phát vào xe ô tô đậu trong sân. Ảnh: Cắt từ Clip

Theo thông tin ban đầu, khuya 5-8 gia đình anh Lương Minh Hiểu (ngụ phường Hiệp Hòa) đậu chiếc ô tô trong sân nhà. Sau đó có một người đàn ông đi xe máy đứng ngoài cổng đã cầm súng ngắn chĩa súng bắn ba phát vào ô tô gây hư hỏng.

Nhận được tin báo công an TP Biên Hòa đã khám nghiệm hiện trường vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai ngày xảy ra vụ việc lực lượng điều tra đã khoanh vùng được nghi can Dương Quang Mẫn có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan.

Khẩu súng cùng sáu viên đạn công an thu giữ tại nhà nghi can. Ảnh: CA

Lực lượng công an đã khám xét nơi ở của Mẫn thì phát hiện người này đang cất giấu một khẩu súng và sáu viên đạn.

Tại công an bước đầu, Mẫn khai nhận khẩu súng của một người bạn thân đưa cho sử dụng để giải quyết mâu thuẫn.

Công an TP Biên Hòa đang mở rộng đấu tranh để làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://plo.vn/bat-nghi-can-dung-sung-ban-lien-tiep-vao-xe-o-to-trong-dem-o-dong-nai-post693109....Nguồn: https://plo.vn/bat-nghi-can-dung-sung-ban-lien-tiep-vao-xe-o-to-trong-dem-o-dong-nai-post693109.html