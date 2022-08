Tiết lộ số vàng bị cựu cán bộ trại giam nổ súng cướp ở Huế

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo cơ quan công an, liên quan đến vụ cướp tài sản tại chợ Đông Ba (TP Huế) vào ngày 31/7, đến nay đã có nhiều người dân tự nguyện giao nộp vàng, tuy nhiên, số vàng bị thất thoát vẫn còn nhiều.

Ngày 5/8, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh TT-Huế vừa phát thông báo tiếp tục đề nghị người dân tự giác giao nộp lại tài sản (vàng các loại) do đối tượng sử dụng súng thực hiện hành vi cướp tài sản tại hai tiệm vàng ở khu vực chợ Đông Ba, sau đó ném ra đường vào trưa 31/7.

Theo cơ quan công an, liên quan đến vụ cướp tài sản tại chợ Đông Ba vào ngày 31/7, đến nay đã có nhiều người dân tự nguyện giao nộp vàng, tuy nhiên số vàng bị thất thoát vẫn còn nhiều.

Người dân lao xuống lòng đường Trần Hưng Đạo (TP Huế) nhặt vàng do đối tượng Ngô Văn Quốc cướp từ hai tiệm vàng và ném ra đường. Ảnh cắt từ clip

Do đó, để phục vụ công tác điều tra và kịp thời trả lại tài sản cho chủ sở hữu, Phòng CSHS Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục phát thông báo đề nghị người dân tự giác giao nộp lại tài sản (vàng các loại) liên quan đến vụ cướp.

Cơ quan công an khuyến cáo, trong trường hợp người dân nhặt được vàng là tang vật vụ cướp tại chợ Đông Ba, nếu không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép” quy định tại Điều 176 Bộ Luật hình sự.

Công an đề nghị, mọi thông tin liên quan, người dân liên hệ cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng CSHS Công an tỉnh TT-Huế tại địa chỉ số 2 Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, TP Huế.

Một người dân tự giác đến cơ quan công an giao nộp lại vàng nhặt được. Ảnh: CA

Trước đó, qua khai báo của chủ tiệm vàng Thái Lợi (chợ Đông Ba, Huế), số vàng bị cướp vào trưa 31/7 của cơ sở kinh doanh kim hoàn này chủ yếu là vàng 18K, có trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Số vàng bị cướp của cơ sở nêu trên được công an thu giữ tại hiện trường và do một số người dân nhặt được đến giao nộp tại Công an TP Huế và Ban quản lý chợ Đông Ba là khoảng gần 4 cây vàng 18K, trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, số tài sản thất thoát từ vụ cướp tiệm vàng trưa 31/7 vẫn còn lớn, do đó đã tiếp tục đề nghị người dân tự giác giao nộp số vàng nhặt được. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra đã yêu cầu chủ tiệm vàng Thái Lợi cung cấp các hóa đơn, chứng từ mua bán liên quan đến số vàng mà trước đó chủ cơ sở kinh doanh trên trình báo bị cướp.

Còn theo chủ tiệm vàng Hoàng Đức, số vàng của cơ sở kinh doanh này bị đối tượng đối tượng dùng súng AK cướp đi và ném ra đường đã được nhân viên của tiệm và người dân nhặt, trả lại sau khi vụ án xảy ra. Qua kiểm đến, số vàng của tiệm này đã được trả lại như trước thời điểm xảy ra vụ cướp.

Tiệm vàng Thái Lợi báo mất tài sản trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng do bị cướp. Cơ sở kinh doanh này đã mở cửa trở lại sau khi bị cướp.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ 40 trưa 31/7, tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (chợ Đông Ba, phường Đông Ba, TP Huế), trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa, một nam thanh niên đã sử dụng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ tiệm vàng khiến hệ thống kính bảo vệ vàng vỡ nát.

Đối tượng sau đó lấy đi 2 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội, gần chợ Đông Ba.

Ngay khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế Nguyễn Thanh Tuấn đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng đến hiện trường; giao trách nhiệm cho đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường; tiếp cận bảo vệ, bao vây, phong tỏa hiện trường và nơi đối tượng cố thủ; tổ chức phong tỏa, ngăn người dân hiếu kỳ tụ tập; điều hòa phân luồng giao thông; đồng thời, giám sát, nắm diễn biến tâm lý đối tượng và tổ chức vận động đối tượng đầu thú.

Sau thời gian được đại tá Đặng Ngọc Sơn trực tiếp vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng đã hợp tác, giao nộp súng. Nghi phạm gây ra vụ cướp hai tiệm vàng khu vực chợ Đông Ba là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, TT-Huế).

Bước đầu xác định, đối tượng Ngô Văn Quốc là cán bộ trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, TT-Huế), có dấu hiệu tâm lý bất thường, mất kiểm soát dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Nguồn: https://tienphong.vn/tiet-lo-so-vang-bi-cuu-can-bo-trai-giam-no-sung-cuop-o-hue-post1459208.tpoNguồn: https://tienphong.vn/tiet-lo-so-vang-bi-cuu-can-bo-trai-giam-no-sung-cuop-o-hue-post1459208.tpo