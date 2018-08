Bắt khẩn cấp hàng xóm sát hại nữ tu ở Sài Gòn

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 15:18 PM (GMT+7)

Vào cuộc điều tra, trinh sát đã bắt giữ nữ nghi phạm sát hại nữ tu ở Sài Gòn khi đối tượng đang lẩn trốn ở Vĩnh Long.

Công an có mặt điều tra nữ tu bị sát hại

Ngày 24.8, Công an quận Tân Phú đã bàn giao Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Loan là nghi phạm sát hại nữ tu Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, quận Tân Phú).

Trước đó, sáng 2.8, nhiều lần gọi điện không liên lạc được nên người quen của nữ tu tìm đến nhà ở hẻm 339 đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú) thì phát hiện bà Nhàn đã tử vong, nhiều tài sản bị mất.

Ngay sau vụ án mạng xảy ra, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt điều tra, lấy lời khai các nhân chứng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm sát hại nữ tu Nhàn là đối tượng Nguyễn Thị Loan (ở gần nhà và quen biết với nạn nhân). Tuy nhiên, sau khi gây án, Loan đã trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, công an phát hiện Loan đang lẫn trốn tại căn nhà ở Vĩnh Long. Ngày 23.8, một tổ trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú được cử xuống Vĩnh Long để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Loan.

Trong quá trình khống chế, Loan phản ứng chống trả dữ dội và bị thương. Người này sau đó được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo nguồn tin, do ở gần nhà nữ tu, lại có mối quan hệ quen biết nên Loan nảy sinh lòng tham sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Người dân địa phương cho biết, nạn nhân tu tại gia và hay tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em ở địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được công an làm rõ.