Tội ác rùng mình của nghi can 9X sát hại bà chủ nhà nghỉ

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 16:00 PM (GMT+7)

Dù bà chủ nhà nghỉ xin tha mạng và làm theo yêu cầu nhưng Phú vẫn ra tay sát hại.

Phú (ảnh nhỏ) sát hại bà chủ nhà nghỉ vì thiếu tiền chơi bắn cá.

Ngày 17/8, lãnh đạo Công an huyện An Lão (TP.Hải Phòng) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của Chu Việt Phú (SN 1995, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng).

Phú là nghi phạm sát hại bà Nga (chủ nhà nghỉ - karaoke M.T, ỏ xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) cướp điện thoại, dây chuyền đêm 14/8.

Theo điều tra, khoảng 20h10 ngày 14/8, Công an huyện An Lão nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện bà Nga chết trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương do bị đâm, chém.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện An Lão phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Pc45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TP.Hải Phòng vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, cho thấy nạn nhân bị nhiều vết đâm, chém, trong đó có 3 vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở xung quanh vùng cổ, gây rách tĩnh mạch cảnh, nạn nhân chết do sốc mất máu cấp.

Căn cứ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định bà Nga bị sát hại. Cảnh sát cũng thu giữ 2 con dao hung thủ sử dụng gây án bỏ lại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nghi phạm gây án là Chu Việt Phú. Ngay trong đêm 14, rạng sáng 15/8, tổ công tác Phòng PC45 phối hợp cùng Công an huyện An Lão, Công an quận Kiến An nhanh chóng truy bắt Phú.

Tới 4h sáng 15/8, khi Phú đang nằm ngủ tại nhà riêng ở quận Kiến An thì cảnh sát ập vào bắt giữ. Cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Phú sợi dây chuyền đối tượng cướp của bà Nga.

“Ngay sau khi bị bắt, Phú khai nhận hành vi phạm tội”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng thông tin.

Theo lời khai ban đầu của Phú, do không có tiền chơi bắn cá nên Phú nảy sinh ý định đi cướp tài sản bà Nga. Khoảng 19h30 ngày 14/8, Phú phóng xe máy một mình tới nhà nghỉ M.T của bà Nga tìm cách cướp tài sản.

Sau khi cất xe, Phú gọi cà phê uống. Lợi dụng bà Nga sơ hở, Phú cầm dao đâm vào gáy bà Nga. Bất ngờ bị tấn công, bà chủ nhà nghỉ M.T bỏ chạy ra hành lang kêu cứu thì bị Phú đuổi theo quật ngã xuống đất.

Bà Nga cố gắng chống trả, kêu cứu nhưng bị Phú dùng tay bịt mồm và bóp cổ. Bà Nga dùng miệng cắn mạnh làm Phú bị thương ở ngón tay út tay phải.

Sau đó, bà Nga xin Phú tha chết và nói sẽ làm theo mọi yêu cầu của đối tượng. Phú đồng ý và buông bà Nga ra. Tuy nhiên, khi bà chủ nhà nghỉ vừa đứng dậy đi ra phía cửa thì bị Phú kéo vào bên trong sử dụng dao tấn công vào vùng cổ tử vong.

Thấy bà Nga đã chết, Phú lấy sợi dây chuyền và một điện thoại iPhone của nạn nhân rồi tẩu thoát. Nam nghi phạm 23 tuổi mang chiếc điện thoại của bà Nga bán được 1 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ lại chiếc điện thoại Phú cướp của bà Nga.