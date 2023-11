Bắt kẻ cầm đầu đường dây đưa 17 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Đối tượng Bình.

Trước đó, vào ngày 28/7/2023, tại khu vực biên giới, thuộc ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền (huyện Châu Thành), Công an huyện Châu Thành bắt giữ Trương Tuấn Đạt (SN 1992, ngụ TP Tây Ninh), Thân Văn Hậu (SN 1990, ngụ huyện Châu Thành), Đinh Hồng Phúc (SN 1979, ngụ thị xã Hoà Thành) đang đưa đón 4 người có quốc tịch Trung Quốc từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh đến tỉnh Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Châu Thành xác định, trong đường dây còn có Bình. Đây là đối tượng cầm đầu, trực tiếp liên lạc, thoả thuận giá tiền với nhóm đối tượng khác ở Campuchia trong việc đưa người xuất cảnh trái phép.

Khi hay tin đồng bọn bị bắt, Bình lẩn trốn ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Phước, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Qua truy xét, các trinh sát phát hiện Bình lẩn trốn ở khu vực biên giới thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tây Ninh nên bắt giữ. Bình khai nhận, đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 8 vụ, đưa 17 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

