Công an bắt 3 thanh niên xịt sơn quảng cáo cá cược lên ghế đá

Chiều 14-11, Công an TP Tân An, Long An cho biết, qua trích xuất camera giao thông đã xác định và bắt giữ ba người sơn vẽ đường link trang web cá cược trực tuyến trên các băng ghế đá, trước nhà người dân.

Ba thanh niên xịt sơn quảng cáo cá cược lên ghế nhà người dân. Ảnh: Cắt từ clip

Ba người này gồm: Võ Chí Nhân (27 tuổi), Võ Chí Hậu (24 tuổi, đều ngụ ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An), Nguyễn Long Định (20 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An).

Công an TP Tân An cùng Công an phường Khánh Hậu và phường 6 đưa ba người này đến các địa điểm có ghế đá mà các đối tượng này đã sơn vẽ để yêu cầu tẩy xóa.

Cạnh đó, phía công an đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên nói trên.

Hàng loạt ghế đá trước nhà người dân bị xịt sơn vẽ quảng cáo cá cược. Ảnh: TT

Như PLO đã thông tin, vào sáng nay (14-11), người dân ở đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, TP. Tân An thấy hàng chục ghế đá đặt trước nhà bị sơn đường link trang web cá cược kèm dòng chữ “F8BET Thử ngay vận may sẽ đến”.

Cách đó 1km, loạt ghế đá trước nhà người dân trên đường Phạm Văn Trạch và đường khu dân cư Bình Cư 3 nhiều nhà dân cũng bị tương tự.

Theo camera người dân ghi lại, vào khoảng 23h ngày 13-11, có ba thanh niên đi trên hai xe máy, mang khẩu trang, mũ bảo hiểm dùng bảng khắc sẵn chữ để xịt sơn vào ghế đá với dòng chữ "F8BET Thử ngay vận may sẽ đến” rồi chạy đi.

