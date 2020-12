Bắt giữ "nữ quái" chuyên lân la làm quen người già để giở trò

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 13:25 PM (GMT+7)

Sau thời gian điều tra, củng cố chứng cứ, lực lượng công an vừa bắt giữ "nữ quái" chuyên trộm cắp tài sản của các cụ già ở Gia Lai.

Ngày 27-12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Lê Thị Thu (SN 1977; trú xã Trà Đa, TP Pleiku) về hành vi trộm cắp tài sản. Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi ai là nạn nhân bị đối tượng Thu trộm cắp tài sản đến cơ quan công an trình báo để được xử lý.

Trong thời gian qua, trên định bàn huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai và các huyện lân cận liên tục xảy ra các vụ mất trộm mà nạn nhân là những cụ già, sức khỏe yếu. Công an huyện Đắk Đoa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Gia Lai truy bắt.

Đến ngày 23-12, sau khi phát hiện Thu liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận cùng ngày đã tìm đến nhà cụ Nguyễn Văn D. (85 tuổi, trú xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) bắt chuyện, hỏi thăm sức khỏe và cho cụ 20.000 đồng. Biết cụ D. cất tiền vào túi áo, Thu nói mình có khả năng chữa bệnh đau lưng và đề nghị cụ cởi áo để xoa bóp bằng lá thuốc. Khi cụ D. làm theo thì Thu lợi dụng đã trộm 9,5 triệu đồng để trong túi áo cụ rồi tẩu thoát.

Sáng cùng ngày, Thu đến nhà cụ Nguyễn Thị S. (78 tuổi, ở xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) xin nước uống rồi lấy trộm 680.000 đồng trong túi xách treo trên tường.

"Nữ quái" chuyên đi trộm cắp của người già đã bị bắt - Ảnh Công an cung cấp

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật là hơn 10.5 triệu đồng trộm được trong 2 vụ nói trên và chiếc xe máy đối tượng Thu dùng làm phương tiện đi trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận thường ngày chạy xe đi dạo các khu vực dân cư tại TP Pleiku và các huyện lân cận như Đắk Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Mang Yang tìm "con mồi" là những cụ già để trộm cắp tài sản. Khi xác định được "con mồi", Thu sẽ đến nhà, lân la làm quen, tạo niềm tin với họ rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để móc túi, trộm cắp tài sản.

Trong đó, vụ trộm được nhiều tài sản nhất là ở nhà bà Nguyễn Thị M. (70 tuổi, thị trấn Đắk Đoa). Khi thực hiện vụ trộm này, "nữ quái" Thu đến nhà bà M. hỏi mua chuối rồi đưa cho bà tờ 200.000 đồng và nói cho bà 50.000 đồng. Khi bà M. vào nhà lấy tiền trả lại thì Thu theo dõi và phát hiện bà để tiền trong túi áo khoác, bỏ trên giường.

Lợi dụng lúc bà M. sơ hở, Thu lấy áo khoác của bà rồi lên xe bỏ trốn. Trong túi áo khoác này có 2,4 triệu đồng, 1 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng. Số vàng này Thu bán được 21,6 triệu đồng.

Chỉ tính riêng tại huyện Đắk Đoa, "nữ quái" này đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp mà nạn nhân đều là những người già.

Lê Thị Thu từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2014, sau khi ra tù, Thu về địa phương và làm nghề trồng rau. Sau khi được xóa án tích, đối tượng này tiếp tục trộm cắp tài sản.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bat-giu-nu-quai-chuyen-lan-la-lam-quen-nguoi-gia-de-trom-cap-tai-san-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bat-giu-nu-quai-chuyen-lan-la-lam-quen-nguoi-gia-de-trom-cap-tai-san-20201227100758296.htm