Bắt giữ đối tượng nổ súng tại thành phố Cao Bằng

Ngày 12/3, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Bình Minh (SN 1998, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 2 đối tượng thanh thiếu niên đồng phạm Trần Thanh Thuận (SN 2003) và Lương Tấn Hưng (SN 2003) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.