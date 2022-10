Bắt giữ "đại ca" cộm cán chuyên gây sức ép cưỡng đoạt tài sản tại Bắc Giang

Đã có 3 tiền án, lại là "đại ca" có số má, đối tượng chuyên đứng ra dàn xếp, yêu cầu các bên mâu thuẫn phải đưa tiền để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hòa vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Phạm Văn Vượng (SN 1981, trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ cuối tháng 8/2022, Vượng cho rằng anh C.T.Q trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa tung tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín của Vượng. Sau đó Vượng liên tục uy hiếp và yêu cầu anh C.T.Q phải đưa 200 triệu đồng cho y để giải quyết rõ ràng.

Đối tượng Phạm Văn Vượng và tang vật đã cưỡng đoạt tại Công an huyện Hiệp Hoà. Ảnh CAHH.

Biết Vượng là đối tượng xã hội có tiếng, anh C.T.Q sợ hãi nên buộc phải đồng ý với yêu cầu đòi số tiền 200 triệu đồng của Vượng.

Sau đó, anh C.T.Q đi vay mượn tiền nhưng không được. Vượng nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa, thúc giục anh C.T.Q lo tiền để đưa cho Vượng.

Đến ngày 10/9, anh C.T.Q đến nhà Vượng để xin cho thêm thời gian thu xếp tiền thì Vượng uy hiếp, ép anh C.T.Q viết giấy vay 200.000.000 đồng. Sau đó, Vượng liên tục gọi điện thúc giục, gây sức ép với anh C.T.Q và gia đình.

Khoảng 16 giờ ngày 4/10, khi Vượng vừa nhận số tiền 200 triệu đồng của anh C.T.Q thì bị Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vượng thu giữ được 2 gói nilon chứa chất rắn màu đen và 1 bao thuốc lá nhãn hiệu “555” bên trong có 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý.

Theo Công an huyện Hiệp Hoà, Phạm Văn Vượng, là đối tượng đã có 3 tiền án - là một đối tượng xã hội có “số má” trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Quá trình nghiên cứu về đối tượng, xác định Vượng có biểu hiện hoạt động phạm tội cưỡng đoạt tài sản bằng phương thức: Lợi dụng thanh thế, ảnh hưởng của mình để đứng ra dàn xếp các mâu thuẫn giữa các đối tượng xã hội sau đó ép những người liên quan phải đưa cho mình một số tiền rất lớn cho việc giải quyết đó.

Nếu những người này không nghe theo, Vượng sẽ liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, gây sức ép, thậm chí cho đàn em đến tận nhà tìm gặp, đánh đập, đe dọa.

Nhận định tính chất hoạt động phức tạp, côn đồ, manh động của Phạm Văn Vượng, Công an huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch xác lập chuyên án để đấu tranh xử lý.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Vượng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để đấu tranh với loại tội phạm này đạt hiệu quả cao, Công an huyện Hiệp Hòa đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm; chủ động phối hợp với Cơ quan Công an góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

