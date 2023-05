Bắt được đối tượng gây ra án mạng đau lòng ở An Giang

Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lâm Hoài Ân (SN 2005; ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Bị can Lâm Hoài Ân

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 3-5, giữa Ân với các ông Lâm Hoàng Sang (cha ruột Ân), Lâm Viết Tiền, Lâm Thanh Toản (2 chú ruột của Ân) và Dương Hữu Thanh (cùng ngụ thị trấn Óc Eo) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Hung khí Ân sử dụng đâm cha, giết chú.

Sau khi bị đánh, Ân chạy ra khỏi nhà rồi điện thoại kêu Dương Văn Hiền (SN 2004; ngụ thị trấn Óc Eo) đem dao tự chế đến cho Ân mượn để giải quyết mâu thuẫn. Ít phút sau, Hiền điều khiển xe máy chở Nu Tánh Linh (SN 2006) cầm dao đến gặp Ân.

Hiện trường vụ án.

Trên đường đi, nhóm của Ân phát hiện các ông Tiền, Sang, Thanh và Toản đang đi bộ. Lúc này, Ân cầm dao chạy lại đâm ông Tiền khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngoài ra, ông Sang còn bị Ân đâm trúng tay, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 7 giờ ngày 4-5, Ân bị Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đối với Hiền và Linh, công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

