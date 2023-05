7 đối tượng gây án mạng vì ném chai thủy tinh vào nhóm người đi 10 xe máy

Ngày 5/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi giết người.

Các đối tượng gồm Hoàng Văn Hào (SN 2002), Triệu Vi Đan (SN 2005), Chu Thực Tiến (SN 2007), Hồ Quốc Hội (SN 2005), Nông Văn Thu (SN 2005), Nguyễn Ngọc Tú (SN 2005), Nguyễn Văn Khuê (SN 2001, cùng trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm (ảnh minh họa)

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, nhóm của Hào có mâu thuẫn từ trước với 1 nhóm thanh niên cư trú tại huyện Chi Lăng thường xuyên đến địa bàn huyện Hữu Lũng chơi.

Tối 1/5, 7 đối tượng trên đã chuẩn bị sẵn vỏ chai thủy tinh điều khiển 6 xe mô tô di chuyển dọc theo quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Hữu Lũng để tìm đánh nhóm thanh niên trên.

Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, khi bắt gặp nhóm thanh niên điều khiển 10 xe mô tô đi chiều ngược lại hướng Lạng Sơn - Hà Nội, 7 đối tượng đã dùng vỏ chai ném vào nhóm thanh niên. Hậu quả khiến H.N.K. (SN 2007, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng) tử vong.

Sau đó, cả 2 nhóm tiếp tục chuẩn bị chai thủy tinh để hỗn chiến rồi quay lại ném nhau ở địa phận thôn làng Ngóc, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng.

