Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm khi đang kê súng ngủ ở Hang Kia

Qua nguồn tin, đối tượng Nhà đang có mặt tại nhà của một người dân V.A.D, trú tại xóm Hang Kia. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 04, ngày 17/3/2021 của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình.

Công an huyện Mai Châu đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Nhà.

Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, tổ công tác của Công an huyện Mai Châu gồm Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và Công an xã Hang Kia với hơn 10 CBCS đã tổ chức triển khai lực lượng vây bắt.

Đối tượng Vàng A Nhà cùng súng, đạn và quả lựu đạn mang theo phòng thân.

Quyết không để đối tượng tiếp tục bỏ trốn, tổ công tác đã lên nắm tình hình tại địa bàn xã Hang Kia nhiều ngày trước khi bắt giữ Nhà, nhằm đảo bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và nhân dân. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, nắm được quy luật hoạt động của đối tượng Nhà, khoảng 15h50’ ngày 8/8, khi phát hiện đối tượng đang ngủ trưa, tổ công tác kịp thời áp sát, khống chế đối tượng Nhà, không để đối tượng chống trả.

Thời điểm này, tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59 và 15 viên đạn (trong đó có 6 viên đạn nằm trong hộp tiếp đạn, 9 viên đạn nằm bên ngoài), 1 quả lựu đạn của đối tượng Nhà luôn mang theo để phòng thân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]