Bị vây bắt, đối tượng truy nã dùng ‘hàng nóng’ chống trả quyết liệt

Ngày 7/8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa đồng chủ trì với phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ (SN 1976), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn sau hơn 10 năm lẩn trốn sang nước ngoài.

Đối tượng truy nã Lầu Bá Giờ.

Lầu Bá Giờ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 29/C47 ngày 17/12/2014 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ 18 bánh heroin và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định truy nã số 01/PC04 ngày 2/12/2018 về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", trong vụ 60 bánh heroin.

Tuy đối tượng dùng "hàng nóng" chống trả quyết liệt hòng chạy thoát nhưng lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công Lầu Bá Giờ.

Qua nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn và phòng An ninh đối ngoại phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamxay (Lào).

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 3/8/2024, tại bản Thông Xén, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamxay (Lào), tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Bolikhamxay đã vây bắt Lầu Bá Giờ.

Các lực lượng chức năng dẫn giải, bàn giao Lầu Bá Giờ qua cửa khẩu (ảnh Công an cung cấp)

Tuy đối tượng dùng "hàng nóng" chống trả quyết liệt hòng chạy thoát nhưng lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công Lầu Bá Giờ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật 1.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng và một số tang vật liên quan khác.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn và phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng Lầu Bá Giờ cho Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]