Bắt tạm giam hai đối tượng đăng tải hàng nghìn video khiêu dâm

Ngày 3/8/2024, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng là Nguyễn Công Sơn (SN 1996, đăng ký HKTT tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) và Vi Văn Kha (SN 1996, đăng ký HKTT tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, hiện trú tại phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Cơ quan An ninh điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Công Sơn.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2022, Nguyễn Công Sơn đã đăng ký tạo lập, quản trị nhóm trên mạng xã hội Telegram với mục đích để bản thân và một số thành viên trong nhóm đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video, clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Nhóm này có hơn 700 thành viên tham gia. Chỉ tính từ cuối năm 2022 đến tháng 4/2024, Sơn đã đăng tải 5.209 tập tin video, 886 tập tin hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy cho các thành viên nhóm.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/4/2024 Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Sơn về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” quy định tại khoản 2, Điều 326, Bộ luật Hình sự.

Tiến hành mở rộng vụ án, ngày 17/7/2024 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vi Văn Kha về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Theo đó, Kha đã đăng tải 56 tập tin video, 12 hình ảnh có nội dung khiêu dâm trong nhóm Telegram của Nguyễn Công Sơn. Ngoài ra, Kha còn đăng tải 126 tập tin video, 52 tập tin hình ảnh trong một số nhóm trên mạng xã hội Zalo.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Công Sơn, Vi Văn Kha và các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

