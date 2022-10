Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn tại sòng bạc ở Campuchia

Lẩn trốn sang Campuchia làm việc trong đặc khu Tam Thái Tử, là nơi tổ chức các sòng bạc, tập trung nhiều đối tượng phạm tội cư trú bất hợp pháp, kẻ bị truy nã nguy hiểm bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Bình và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang thi hành việc bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Trần Văn Dương (SN 1993, ngụ xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) để di lý về Thanh Hóa điều tra, làm rõ tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng truy nã nguy hiểm Trần Văn Dương

Trước đó, vào tháng 4-2022, sau khi gây án tại địa phương, Trần Văn Dương đã lẩn trốn sang Campuchia, làm việc trong đặc khu Tam Thái Tử là nơi tổ chức các sòng bạc, tập trung nhiều đối tượng phạm tội cư trú bất hợp pháp, nơi "hang ổ" của các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn người, cưỡng bức lao động.

Ngày 30-8-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã nguy hiểm đối với Trần Văn Dương về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và ngoại giao, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đồn biên phòng huyện Koh Thom, Công an tỉnh Kandal, Campuchia khống chế, bắt được Dương và trao trả qua biên giới để thi hành việc bắt giữ.

Hiện, Trần Văn Dương đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

