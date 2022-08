Cướp tiền của bé gái 9 tuổi rồi lẩn trốn vào trong rừng sâu

Thứ Bảy, ngày 20/08/2022 08:20 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nam thanh niên cướp đi số tiền 1,2 triệu đồng của bé gái, khi bị công an truy bắt thì trốn vào trong rừng sâu.

Ngày 19-8, Hà Quốc Huy (20 tuổi, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang bị Công an huyện Vân Hồ điều tra về hai hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Hà Quốc Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cách đây hai ngày, công an tiếp nhận tin báo của anh Lý Bảo On (43 tuổi, trú huyện Mộc Châu) về việc con gái 9 tuổi của anh On đang bán hoa quả bên lề đường quốc lộ 43 thuộc địa phận xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ thì bị cướp.

Theo đó, nghi phạm là một nam thanh niên lạ mặt, bóp miệng và lấy đi số tiền 1,2 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động.

Quá trình giằng co, thấy bé gái có cầm dao trên tay, nghi phạm giằng dao khiến dao chạm vào miệng cháu bé, khiến cháu bị rách ở hai bên miệng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn là Hà Quốc Huy.

Theo cán bộ Công an huyện Vân Hồ, khi bị đuổi bắt, Huy lẩn trốn trong rừng sâu cùng số tiền và điện thoại vừa cướp được, sau đó tiếp tục lẩn trốn khắp nơi tìm cách bỏ trốn về xuôi.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vân Hồ đã bắt giữ được Huy.

Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình, đồng thời cũng khai nhận việc trộm cắp một chiếc xe máy của người dân trên địa bàn xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ vào hôm 16-8 vừa qua.

Công an cho hay, Huy từng có một tiền sự vào năm 2017, năm 2020 bị TAND huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) tuyên phạt một năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Nguồn: https://plo.vn/cuop-tien-cua-be-gai-9-tuoi-roi-lan-tron-vao-trong-rung-sau-post694759.htmlNguồn: https://plo.vn/cuop-tien-cua-be-gai-9-tuoi-roi-lan-tron-vao-trong-rung-sau-post694759.html