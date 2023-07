Bắt đối tượng trốn truy nã 31 năm

Tháng 7/1992, Đàm Văn Thông, SN 1972, trú tại đường Thượng Lỗi, phường Lộc Vượng, TP Nam Định phạm tội “Cố ý gây thương tích” do mâu thuẫn cá nhân với một người quen và bỏ trốn khỏi địa phương.

Biết mình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định ra quyết định truy nã, Đàm Văn Thông đã bỏ trốn vào TP Vũng Tàu, cắt đứt liên lạc với người thân, thay đổi năm sinh thành 1971, tìm cách làm lại chứng minh nhân dân để tránh bị phát hiện, truy bắt.

Đàm văn Thông trốn vào TP Vũng Tàu, thay đổi năm sinh và làm bảo vệ tại một công ty cơ khí.

Sau nhiều lần thay đổi chỗ ở, Đàm Văn Thông xin làm bảo vệ tại một công ty cơ khí ở TP Vũng Tàu rồi lấy vợ, sinh con. Đàm Văn Thông luôn thể hiện là người điềm đạm, trách nhiệm với công việc, tránh gây hiềm khích với người khác để không bị chú ý. Thậm chí, Đàm Văn Thông còn không kể về quê hương, người thân với vợ, con.

Trong quá trình rà soát, truy tìm những đối tượng trốn truy nã lâu năm, Công an TP Nam Định phát hiện Đàm Văn Thông đang lẩn trốn tại TP Vũng Tàu và tổ chức truy bắt.

Công an TP Nam Định lấy lời khai của Đàm Văn Thông.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 22/7/2023, Tổ công tác Công an TP Nam Định đến TP Vũng Tàu, phối hợp Công an địa phương truy bắt thành công Đàm Văn Thông trong sự ngỡ ngàng, sửng sốt của chính đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Đàm Văn Thông đã thừa nhận hành vi phạm tội “Cố ý gây thương tích” của bản thân cách đây 31 năm. Tổ công tác Công an TP Nam Định đã dẫn giải đối tượng về TP Nam Định an toàn, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

