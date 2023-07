Bị phát hiện, kẻ trộm đâm thương vong 2 cha con chủ quán cà phê

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Minh Đức (sinh năm 1993, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3h30 ngày 10/7, ông Trần Hồng Duy (sinh năm 1978, ngụ ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) phát hiện Đức đột nhập vào quán cà phê của gia đình nên khống chế, bắt giữ.

Vợ ông Duy phát hiện vụ việc nên trình báo lực lượng dân phòng đến hỗ trợ.

Cùng lúc này, con trai của ông Duy là Trần Duy Tuệ (sinh năm 2005) phát hiện sự việc nên đến hỗ trợ cha. Trong lúc bắt giữ Đức, Tuệ bị Đức dùng dao đâm 1 nhát vào lưng. Sau đó, Đức tiếp tục đâm 3 nhát vào ngực ông Duy. Ông Duy được đưa đến bệnh viện, nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Đức đã bị lực lượng công an địa phương bắt giữ.

Sau khi bị bắt giữ, Đức vẫn giữ im lặng, ngoan cố không khai báo. Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội trước cơ quan điều tra.

