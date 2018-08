Bắt đối tượng lừa tiền của Vũ "nhôm"

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 21:12 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phan Văn Anh Vũ (tức vũ Nhôm) hàng trăm nghìn USD.



Vũ "nhôm" (ngoài cùng bên trái).

Ngày 27/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và một số cá nhân, tổ chức có liên quan.

Mở rộng điều tra về hành vi xuất cảnh sang Singapore của Phan Văn Anh Vũ vào tháng 12/2017, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 16/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Hoàng Hữu Châu (SN 1963, hiện cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ hàng trăm nghìn USD trong việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ và người thân trong gia đình Vũ.

Ngày 24/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Hoàng Hữu Châu, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015; các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Hoàng Hữu Châu và các đối tượng liên quan, để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.