Bắt đối tượng dụ dỗ trẻ em giao cấu, quay clip "nóng"

Thứ Bảy, ngày 16/07/2022 00:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Lợi dụng sự cả tin của cháu bé, Huy nhiều lần dụ dỗ giao cấu rồi quay clip "nóng".

Ngày 15/7, tin từ Công an Tp.Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huy, SN 1989, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

Theo cơ quan chức năng, Huy là đối tượng thuộc diện truy nã nguy hiểm. Trước đó, ngày 15/6, Thượng tá Đặng Bảo Tùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng đã ký quyết định truy nã Huy về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 145 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Huy.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Huy sinh sống ở Tp.Đà Nẵng nhưng không có công ăn việc làm ổn định. Hằng ngày, đối tượng lê la trên mạng xã hội để chơi game, chat. Cũng từ mạng xã hội, năm 2021, Huy quen với cháu T.N. (15 tuổi, trú tỉnh Hải Dương).

Lợi dụng sự ngây thơ của cháu bé, Huy giở trò tán tỉnh yêu đương. Và rồi từ những lời đường mật, gã trai 33 tuổi sành sỏi sự đời đã khiến cháu bé rơi vào bẫy. Tin lời "người tình", cháu N. nhiều lần trốn gia đình vào Đà Nẵng vui chơi với Huy.

Sự việc may mắn được cơ quan công an Tp.Đà Nẵng phát giác trong một lần kiểm tra hành chính nhà Huy. Theo đó, khi kiểm tra, cảnh sát nhận thấy Huy dẫn theo cháu bé với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tìm hiểu. Qua kiểm tra điện thoại của đối tượng, công an ghi nhận có rất nhiều đoạn clip "nóng" giữa Huy và cháu bé.

Huy bị truy nã diện nguy hiểm.

Khi bị cảnh sát đấu tranh, Huy khai nhận đã dụ dỗ cháu bé từ Hải Dương vào Tp.Đà Nẵng rồi quan hệ tình dục nhiều lần. Cũng lợi dụng sự ngây thơ của cháu bé, mỗi lần quan hệ, Huy đều lấy điện thoại ra quay lại với lý do để làm "kỷ niệm".

Trong khi cơ quan công an củng cố hồ sơ vụ án, Huy đã lợi dụng tình hình bán nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Từ đó, cơ quan điều tra đã truy nã Huy. Sau khoảng 1 tháng tầm nã đối tượng, công an đã bắt giữ Huy khi lẩn trốn ở đường Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

