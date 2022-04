Giao cấu với bạn gái nhí còn khoét lợn đất trộm tiền, nam thanh niên bị khởi tố

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi, nạn nhân là bạn gái “nhí” của đối tượng.

Nguyễn Quốc Hưng thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: H.Y)

Ngày 19/4, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hưng (SN 2000, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào khoảng tháng 9/2021, cháu N. (SN 2007, trú tại tỉnh Lai Châu) quen biết với Hưng thông qua Facebook. Hai người sau đó phát sinh mối quan hệ yêu đương. Sau đó, cháu N. chuyển về Hà Nội sống cùng bố mẹ tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Chiều 26/3, cháu N. liên lạc với Hưng rồi hai người lên căn hộ nơi cháu N. đang ở cùng bố mẹ. Khi hai người đang nói chuyện thì bố cháu N. về, Hưng đã trốn trong tủ phòng ngủ của N. cho tới khi N. cùng bố đi ra ngoài.

Lúc này, Hưng ở nhà một mình nên đi ra vào phòng ngủ của bố mẹ N, phát hiện 1 con lợn sứ. Đối tượng đã lấy 1 con dao khoét đáy con lợn sứ và lấy đi 10 triệu đồng. Một lúc sau, cháu N. đi về một mình, hai người nói chuyện đến 0h ngày 27/3 rồi cùng lên giường ngủ. Hưng đã chủ động làm chuyện người lớn với cháu N. nhiều lần trong rạng sáng 27/3 và một vài lần sau đó.

Ngày 4/4, bố mẹ N. phát hiện mất tiền trong lợn sứ. Qua kiểm tra camera, gia đình thấy Hưng đã lấy trộm tiền nên đã yêu cầu Hưng đến xin lỗi và bắt cháu N. phải chia tay.

Ngày 7/4, đứng trước nguy cơ phải chấm dứt mối quan hệ với bạn gái “nhí”, Hưng đã doạ cháu N. nếu chia tay sẽ đến trường và nhà ở gây rối, bêu rếu N.

Ngày 8/4, biết lời đe doạ của Hưng với con gái, bố mẹ cháu N. đã đến trụ sở công an trình báo. Nhận tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận như trên.

