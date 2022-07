Vợ mới sinh, chồng dụ dỗ rồi giao cấu với người làm 15 tuổi

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Hoàng Dũ (SN 2002, ngụ xã Phú Thuận) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi...