Bắt đối tượng buôn ma túy dùng súng bắn Thiếu tá Công an xã hy sinh

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 14:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan Công an, đối tượng Sùng A Tông đã khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình và đồng bọn.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng tấn công, chống trả lực lượng Công an của nhóm tội phạm ma túy trên quốc lộ 16 thuộc địa bàn xã Mường Lý, huyện Mường Lát vào tối ngày mùng 6/2 làm Thiếu tá Vi Văn Luân, SN 1981 là Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát hy sinh, dưới sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Mường Lát đã nhanh chóng điều tra, truy xét, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ đối tượng Sùng A Tông, SN 1991, ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát là một trong 4 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này....

Đối tượng Sùng A Tông.

Khoảng 19h00 ngày 6/2, Tổ công tác của Công an huyện Mường Lát gồm 5 đồng chí do Đại úy Phạm Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, Công an huyện Mường Lát làm Tổ trưởng tiến hành tuần tra, mật phục, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý để tiêu thụ.

Trong quá trình vây bắt, do địa hình miền núi hiểm trở, trời tối, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt, nổ súng bắn về phía Tổ công tác và tẩu thoát khỏi hiện trường, làm Thiếu tá Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bị thương nặng.

Tổ công tác đã khẩn trương đưa đồng chí Vi Văn Luân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Mường Lý, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hiện trường cách xa Trung tâm y tế nên đồng chí Vi Văn Luân đã hy sinh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của nhân dân, đến chiều ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát đã tiến hành bắt giữ Sùng A Tông là một trong 4 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm ma túy đã dùng súng tấn công, chống trả lực lượng Công an làm Thiếu tá Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường lát hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Sùng A Tông đã khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình và đồng bọn.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm này.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bat-giu-1-doi-tuong-ma-tuy-dung-sung-tan-cong-luc-luong-Cong-an-6...Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bat-giu-1-doi-tuong-ma-tuy-dung-sung-tan-cong-luc-luong-Cong-an-630741/