Bắt đối tượng băng rừng “cõng” 30 bánh heroin

Thứ Năm, ngày 20/10/2022 09:12 AM (GMT+7) Chia sẻ

Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin. Đây là chiến công của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý cùng các đơn vị phối hợp.

Ngày 19/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn và các phòng chức năng Công an tỉnh đã bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 30 bánh heroin.

Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ đối tượng vi phạm.

Cụ thể, vào hồi 13h15 phút, cùng ngày, tại Km318 Quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Hua Pảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, lực lượng tham gia chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Cá (SN 1985, ở bản Nậm Vạc, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn), thu giữ là 30 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng chuyên án.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-bang-rung-cong-30-banh-heroin--i671498/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-bang-rung-cong-30-banh-heroin--i671498/