Nam thanh niên đi đêm, quấn heroin quanh bụng vẫn bị CSGT phát hiện

Thứ Ba, ngày 26/07/2022 11:33 AM (GMT+7)

Từ tin báo của người dân, các chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Nghệ An) đã bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ 1 bánh heroin.

Sáng ngày 26/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin

Đối tượng Lữ Văn Thần cùng tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh C.A)

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/7/2022, Trạm CSGT Diễn Châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.

Dưới sự chỉ đạo của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Trạm CSGT Diễn Châu đã điều động một tổ công tác xuống hiện trường để xác minh thông tin.

Tại khu vực eo Vược Bồng, thuộc thôn Lan Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đi mô tô (hướng từ huyện Tương Dương đi huyện Anh Sơn) có đặc điểm nhân dạng giống với tin báo từ quần chúng Nhân dân.

Khi tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra hành chính thì đối tượng phóng xe bỏ chạy.

Nhờ chuẩn bị phương án từ trước nên tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Dù Thần đã bỏ chạy nhưng các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng, mưu trí, dũng cảm khống chế đảm bảo an toàn tuyệt đối (Ảnh C.A)

Khám người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện ở trước bụng, ngang thắt lưng, có giấu 1 gói hình chữ nhật được bọc bằng lớp bao ni lông, bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin).

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai nhận tên là Lữ Văn Thần (SN 1993, trú tại bản Na Khốm, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Gói bột màu trắng là heroin, do Thần nhận vận chuyển thuê với số tiền công là 20 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tang vật, lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo quy định.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu giám định đối với số tang vật nói trên.

Theo kết quả giám định thì gói chất bột màu trắng mà Lữ Văn Thần tàng trữ là heroin, có khối lượng hơn 285gam.

