Bắt Trung 'Khơi' - kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy toàn họ hàng

Ngày 14-9, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa điểm mua bán ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung (tức Trung "Khơi", SN 1985, ở thị trấn Hà Trung) cầm đầu...

Năm đối tượng hoạt động mua bán ma túy tại Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung do Phạm Quốc Trung cầm đầu, gồm: Phạm Văn Khơi (bố đẻ Trung, SN 1960); Lê Thị Phượng (SN 2000, vợ Trung); Phạm Tuấn Khanh (em ruột Trung, SN 1993); Cù Thị Hảo (vợ Khanh, SN 1995) đều ở ngõ dân cư cơ khí, tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung; và Hoàng Hữu Thanh (SN 1995, ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc).

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 554g ma túy dạng "đá", thuốc lắc, ketamin; 1 khẩu súng dạng Colt quay, 11 viên đạn và nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Các đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Phạm Quốc Trung là đối tượng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy. Ra tù, Trung "khơi" lôi kéo nhiều thành viên trong gia đình và một số đối tượng nghiện ma túy cùng tham gia hoạt động phạm tội. Để che mắt và đối phó lực lượng chức năng, Trung mở quán cắt tóc, gội đầu ngoài ngõ, vừa cảnh giới vừa là chỗ giao dịch mua bán trái phép ma túy.

Thời điểm lực lượng Công an ập vào vây bắt, Phạm Quốc Trung và Nguyễn Văn Hải (SN 2001, ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung) đã bỏ trốn. Tuy nhiên sau đó, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công 2 đối tượng này tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

