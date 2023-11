Bắt 8 đối tượng trong đường dây lô đề hơn 300 tỷ đồng ở Hà Giang

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, vào khoảng 18h30', ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Quang, Công an TP Hà Giang đồng loạt tấn công bắt quả tang, đồng thời triệu tập đối với 8 đối tượng gồm: Đỗ Văn Kiên (SN 1988), trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang; Nguyễn Kim Nhung (SN 1989), trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang; Trần Thị Diệp (SN 1985), Điền Thị Nga (SN 1980) cùng trú tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang; Đồng Trung Tuấn (SN 1989), Nguyễn Thị Ngà (SN 1973), Tô Thị Thuý (SN 1970) và Nguyễn Diệu Hoài (SN 1985) cùng trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lực lượng chức năng tiến hành cân số ma tuý thu giữ tại nhà Đỗ Văn Kiên.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp lực lượng Công an đã phát hiện, tạm giữ: 13 điện thoại đi động; 45 viên nén, 22 túi nhỏ là ma tuý tổng hợp; nhiều giấy vay tiền, sổ ghi và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề, hoạt động thông qua mạng viễn thông, mạng internet.

Từ khoảng đầu năm 2023, các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn 1 tỷ đồng/ngày, đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên 315 tỷ đồng.

