Bắt 7 nghi phạm vụ nhân viên quán bar truy sát khách, 1 người chết

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 08:33 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan tới vụ nhân viên của quán bar dùng gạch, gậy, dao phóng lợn đuổi đánh nhau với khách làm 1 người chết.

7 đối tượng bị bắt giữ

Liên quan tới vụ nhân viên của quán bar Kclub (ở TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) dùng gạch, gậy, dao phóng lợn đuổi đánh nhau với khách khiến Vũ Đại Nghiệp (SN 1994, trú tại TP.Uông Bí, Quảng Ninh) tử vong, Công an TP.Lạng Sơn cho biết, đã bắt giữ 7 đối tượng, vận động đầu thú 3 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.

7 đối tượng đều trú tại Lạng Sơn, gồm: Phạm Quang Linh (SN 1997); Nguyễn Khánh Huy (SN 1995); Nguyễn Hữu Hòa (SN 1986); Vi Văn Tùng (SN 1998); Hứa Văn Khảo (SN 1998); Hoàng Văn Lượng (SN 2000); Hoàng Văn Tuấn (SN 1996). 3 đối tượng liên quan tới vụ án ra đầu thú gồm: Lý Văn Linh (SN 1987); Phạm Đức Anh (SN 1992) và Hoàng Trung Long (SN 1990).

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 23h tối 13/1, sau khi uống nhiều rượu, nhóm đối tượng Quảng Ninh đến quán bar Kclub ở TP.Lạng Sơn. Tại đây, do say rượu nhóm khách ở Quảng Ninh đã xô xát, đánh nhân viên quán bar.

Nhóm nhân viên của quán Bar dùng gạch, gậy, dao phóng lợn đuổi đánh nhau với nhóm đối tượng ở Quảng Ninh. Hậu quả, đối tượng Vũ Đại Nghiệp tử vong và 2 đối tượng khác bị thương.

