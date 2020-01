Đến giúp cô gái vá xe trong đêm khuya, "hiệp sĩ" Minh “cô đơn” bị truy sát, đốt xe

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 13:59 PM (GMT+7)

Nghe cô gái gọi điện cầu cứu vì bị hư xe trong đêm khuya, “hiệp sĩ” Minh “cô đơn” chạy đến nơi hỗ trợ thì bị nhóm khoảng chục người nấp trong bụi cây cầm dao, mã tấu lao ra tấn công.

Xe máy của ông Minh bị đốt cháy

Ngày 9/1, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ truy sát, hủy hoại tài sản xảy ra trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An).

Nạn nhân trong vụ việc là ông Nguyễn Văn Minh (56 tuổi) hay còn gọi là “hiệp sĩ” Minh “cô đơn”.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h tối qua, ông Minh nhận được điện thoại của một cô gái nhờ hỗ trợ vì xe máy bị thủng lốp không chạy được. Trong điện thoại cô gái thông báo xe bị hư ở khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Hòa) và hiện đã dắt xe một đoạn dài nhưng không có điểm vá, sửa xe.

Căn chòi nơi làm điểm sửa vá xe miễn phí của ông Minh cũng bị đốt

Ông Minh từ chối vì đêm đã khuya. Vài phút sau cô gái tiếp tục gọi năn nỉ nhờ đến vá xe giúp. Nghĩ cô gái là những sinh viên, đi làm thêm về bị hư xe, dắt xe đi một mình trên đường sẽ nguy hiểm nên ông Minh quyết định đến giúp.

Ông Minh sau đó lấy đồ nghề và lên đường, đến địa điểm cô gái cần hỗ trợ trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Khi ông Minh chạy xe đến thì thấy một đôi nam nữ đang đứng, ông dừng xe lại thì bất ngờ có một nhóm khoảng chục thanh niên cầm dao, mã tấu từ trong bụi cây lao ra đuổi chém ông.

Ông Minh trong một lần vá xe miễn phí cho sinh viên

Biết bị dàn cảnh, ông Minh bỏ lại xe máy chạy thoát thân. Sau 20 phút, ông quay trở lại thì thấy chiếc xe máy đang cháy dữ dội. "Hiệp sĩ" này sau đó chạy về căn chòi nơi làm điểm sửa vá xe miễn phí cho sinh viên thì phát hiện nơi này cũng bị cháy.

Ông Minh được nhiều người biết đến là khắc tinh của cướp giật tại khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM khi một mình bắt các đối tượng. Những năm trở lại đây, ông làm thêm nghề sửa vá xe miễn phí cho sinh viên trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM nên được nhiều người quý mến.

Hiện, vụ việc đang được công an địa phương điều tra, làm rõ.

