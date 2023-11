Bắt 6 thanh niên đánh người, cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay đã khởi tố và bắt tạm giam sáu bị can liên quan đến vụ án cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luậtxảy ra vào cuối năm 2022.

Cụ thể, sáu bị can gồm: Phan Tá Tam (18 tuổi), Trần Kiên Cường (19 tuổi), Tống Văn Lương (16 tuổi), Mai Xuân Thái (16 tuổi) đều trú tại quận Liên Chiểu; Lê Phan Anh Đức (17 tuổi, huyện Hòa Vang) và Phan Trường Vũ (18 tuổi, quê Quảng Trị).

Trong đó, bốn bị can bị khởi tố hai tội danh là bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản, hai bị can bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Nhóm thanh niên bị bắt giam vì cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CA.

Riêng bị can Đức đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà vì liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Đức còn đang bị Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) và Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) khởi tố về nhiều hành vi khác.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vào cuối năm 2022, em TVP (16 tuổi) đang đi xe máy trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu) thì bị nhóm thanh niên lạ mặt chặn xe hành hung. Biết mình bị đánh do nhầm lẫn nên P đã van xin và giải thích nhầm người nhưng nhóm này vẫn tiếp tục đánh.

Sau khi nghe P nói người liên quan đến xích mích với nhóm này đang ở chợ Hoà Khánh thì các thanh niên này đã khống chế, áp giải P đến chợ Hoà Khánh để tìm người.

Khi đến nơi, nhóm này hùng hổ tìm người để đánh thì bị thanh niên trong chợ ném đá nên bỏ chạy và để P ở lại. Còn xe máy của P, các đối tượng đưa đến địa điểm trên đường Âu Cơ rồi lấy cát bỏ vào bình xăng, bẻ yên xe và xì lốp rồi bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng vào cuộc nhưng do các đối tượng gây án không có mối quan hệ với nạn nhân nên việc truy xét rất khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố và bắt tạm giam sáu bị can trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]