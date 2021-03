Bắt 4 đối tượng tấn công lực lượng công an

Thứ Sáu, ngày 26/03/2021 17:21 PM (GMT+7)

Khi thấy nhóm người đánh bài ở nhà mình bị công an lập biên bản, ông Oai cùng con cháu đã lao vào tấn công tổ công tác.

4 đối tượng tấn công lực lượng công an tại cơ quan điều tra.

Ngày 26/3, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng đã có hành vi tấn công tổ công tác của Công an xã đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào tối 22/2, Công an xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ) đã cử một tổ công tác mật phục, bắt quả tang một nhóm người đang có hành vi đánh bài ăn tiền tại nhà ông Nguyễn Trung Oai (59 tuổi, thôn Bình Minh 6, xã Bình Thuận).

Tại đây, ngoài nhóm đánh bài, còn có một số người đang ăn nhậu.

Trong lúc tổ công tác lập biên bản bắt quả tang nhóm đánh bạc thì những người đang nhậu lao vào dùng tay, chân và vật cứng tấn công. Hậu quả, làm Thượng úy Hứa Mạnh Hùng – Tổ trưởng bị thương tích 19%.

Ngay sau đó, Công an thị xã Buôn Hồ đã tăng cường lực lượng đến hiện trường, khống chế đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

4 đối tượng tham gia đánh tổ Công an xã đang làm nhiệm vụ, gồm Nguyễn Quốc Oai (chủ nhà), Lê Văn Thắng (31 tuổi, con rể của Oai, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Trung Vững (39 tuổi), Nguyễn Trung Chuyền (22 tuổi) đều là cháu ruột của Oai ở xã Bình Thuận.

Hiện Công an thị xã Buôn Hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 4 đối tượng này theo quy định của pháp luật.

