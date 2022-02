Bắt 2 nghi phạm liên quan vụ một nhà dân ở Đồng Nai bị khủng bố suốt 3 năm

Thứ Ba, ngày 22/02/2022 08:34 AM (GMT+7) Chia sẻ

Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ gia đình chị N. ở thị trấn Trảng Bom bị "khủng bố" bằng đá, mắm tôm, sơn... suốt 3 năm qua.

Nghi phạm Kiệt (trái) và Thành bị bắt giữ (Ảnh do công an cung cấp)

Chiều 21-2, đại diện Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xác nhận đã vừa bắt giữ nghi phạm Trần Kiệt (SN 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Đoàn Công Thành (SN 1989, ngụ Xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Kiệt và Thành bị Đội hình sự Công an huyện Trảng Bom phối hợp Công an thị trấn Trảng Bom phát hiện, bắt giữ sau 1 ngày gây án. Công an cũng thu giữ chiếc xe máy mà các 2 nghi phạm thực hiện khi gây án.

Qua đấu tranh, 2 nghi phạm khai nhận được đối tượng tên Linh rủ đi "khủng bố" gia đình chị N. vào rạng sáng 17-2. Tại đây, 2 đối tượng này cùng 3 đối tượng khác đi trên 2 xe máy dùng đá ném vỡ kính và đập hư hỏng camera nhà chị N.

Kiệt và Thành khai nhận không có mâu thuẫn với gia đình chị N, chỉ là đi giúp đối tượng Linh giải quyết mâu thuẫn với gia đình chị N.

Đây là lần thứ 9 trong vòng 3 năm qua, gia đình chị N. bị đe dọa tính mạng bằng tin nhắn, "khủng bố" bằng mắm tôm, sơn, đá hộc gây thiệt hại nhiều tài sản như: kính, máy nước nóng năng lượng mặt trời, camera an ninh...

Trả lời thông tin này, chị N. khẳng định không có mâu thuẫn gì với Linh. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc chồng chị giới thiệu cho người quen tên Tấn vay "nóng" 30 triệu của người đàn ông tên Tú.

Tuy nhiên sau đó, Tấn vay lên tới 200 triệu của Tú. Đến giữa năm 2020, khi Tấn không còn khả năng trả lãi, Tú quay sang đòi vợ chồng chị trả số tiền 300 triệu.

"Hiện tại, người quen đã không còn liên lạc được. Phía gia đình tôi chỉ đồng ý trả 30 triệu đã giới thiệu cho Tấn vay nhưng không được Tú chấp nhận" - chị N. nói.

Công an huyện Trảng Bom đang truy tìm đối tượng tên Linh và 2 đối tượng còn lại dùng đá ném vỡ cửa kính, đập phá camera liên quan vụ gia đình chị N. bị tấn công, đe doạ.

Đối tượng tên Linh từng bị Công an thị trấn Trảng Bom lập biên bản, bắt bồi thường cho gia đình chị N. 1,5 triệu đồng khi ném đá "khủng bố" gia đình chị N lần thứ 4 vào năm 2021.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-2-nghi-pham-lien-quan-vu-mot-nha-dan-o-dong-nai-bi-khung-bo-suo...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-2-nghi-pham-lien-quan-vu-mot-nha-dan-o-dong-nai-bi-khung-bo-suot-3-nam-20220221170730673.htm