Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới bọc trong bao tải nổi trên hồ

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 22:05 PM (GMT+7)

Người dân đã bàng hoàng phát hiện một thi thể, phần đầu trùm bao tải nổi lên ở hồ gần khu vực chùa.

Cơ quan công an phong toả hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Tối 27/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một nam giới nổi trên hồ.

Theo vị lãnh đạo này, chiều cùng ngày, một số người dân quanh khu vực chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã bàng hoàng phát hiện một thi thể người, phần trên bọc trong bao tải nổi lên mặt hồ.

Sự việc nhanh chóng được báo tin đến cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt ở hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới.

"Danh tính của nạn nhân vẫn đang được xác định, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, hiện chưa có kết quả", vị lãnh đạo UBND thị xã Từ Sơn cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bang-hoang-phat-hien-thi-the-nam-gioi-boc-trong-bao-tai-noi-t...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bang-hoang-phat-hien-thi-the-nam-gioi-boc-trong-bao-tai-noi-tren-ho-1073006.html