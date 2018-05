Thọ “sứt” hôn má bạn gái trước phút “chia ly”

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 11:55 AM (GMT+7)

Khi Nguyễn Phương Lan vừa bước chân rời khỏi ghế ngồi, Thọ "sứt" tiến lại kéo tay Lan và thơm nhanh vào má bạn gái.

Các bị cáo tại tòa

Sáng 8/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Thọ (Thọ “sứt”, 38 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo Điều 386 Bộ Luật hình sự 2015.

Các bị cáo Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972, ở Kỳ Sơn, Hòa Bình, cậu ruột của Tình), hai anh em họ hàng là Nguyễn Văn Việt (SN 1985), Nuyễn Văn Ba (SN 1989, ở Kỳ Sơn, Hòa Bình) và Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, ở Chí Linh, Hải Dương, người yêu cũ của Thọ) bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Nhớ lại quá trình trốn về Hải Dương gặp bạn gái, Thọ “sứt” khai, khi về Hải Dương bị cáo vào nhà bạn lấy 100 triệu, thuê taxi ra Quảng Ninh. Sau đó, Thọ liên lạc, hẹn gặp Lan.

“Bị cáo có gọi cho Lan và thuê nhà nghỉ ở cùng nhau, bị cáo Lan có khuyên bị cáo ra đầu thú. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan, người thân và 3 quản giáo bị liên đới. Bị cáo làm ảnh hưởng đến nhiều người” - Thọ “sứt” nói.

Bị HĐXX thẩm vấn, Nguyễn Thị Phương Lan trả lời với giọng run run, liên tục cuối mặt nhìn xuống đất. Lan cho biết, bị cáo nhận được tin nhắn của Thọ nhưng không gọi lại, sau đó Thọ gọi lại cho bị cáo. Tổng cộng Thọ đưa cho Lan là 5 chiếc điện thoại đen trắng để liên lạc.

“Bị cáo cùng anh Thọ thuê nhà nghỉ và gọi xe taxi cho Thọ. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái bị cáo rất ân hận”, Lan phân trần.

Công bố bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, tại tòa, hai tử tù và các bị các bị truy tố về hành vi không tố giác tội phạm đều khai nhận hành vi như bản cáo trạng truy tố. Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Thọ và Tình 4-5 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”, tổng hợp các bản án trước đó, buộc bị cáo Tình và Thọ chịu hình phạt chung là tử hình.

Đại diện VKS đề nghị phạt các bị cáo Hạnh, Ba, Việt và Lan từ 15-18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30-36 tháng.

Nghe đại diện VKS đề nghị mức án với những người giúp đỡ mình bỏ trốn, Thọ “sứt” liên tục gật đầu và quay đầu ghé nhìn bạn gái đang đứng phía sau lưng.

HĐXX xử hỏi các bị cáo có ý kiến gì về bản luận tội của Viện kiểm sát, tử tù Thọ “sứt” cho rằng, bản luận tội của Viện kiểm sát đúng người đúng tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bạn gái và những người giúp đỡ mình và Tình trong lúc bỏ trốn.

“Họ là những người dân lương thiện, phạm tội trong trường hợp khách quan, bắt buộc không thể chối từ. Bị cáo và Tình xin chịu trách nhiệm”, Thọ nói.

Trong lời cuối cùng, Thọ “sứt” và bị cáo Tình gửi lời xin lỗi tới các cán bộ quản giáo và những người giúp đỡ bị cáo trong quá trình bỏ trốn. Hai bị có mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho những người vì việc bỏ trốn của 2 bị cáo mà liên đới.

Đứng phía sau nghe Thọ “sứt” và Tình nói lời sau cùng, bị cáo Lan khóc thút thít, liên tục lấy tay gạt nước mắt. Nữ bị cáo cũng không có lời bào chữa cho hành vi của mình và chỉ mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thọ và Tình mối bị cáo 7 năm tù giam về tội “Trốn khỏi nơi giam”, tổng hình phạt chung các bản án cho 2 bị cáo nhận trước đó là tử hình. Bị cáo Hạnh bị tuyên phạt 12 tháng tù giam, các bị cáo Việt, Ba, và Lan bị tuyên mức án 9 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.

Sau khi HĐXX tuyên án, trong lúc lực lượng công an chuẩn bị dẫn giải các bị cáo ra xe tù, Thọ “sứt” đã quay sang đứng gần bạn gái. Khi Nguyễn Thị Phương Lan vừa bước chân rời khỏi ghế ngồi, Thọ "sứt" tiến lại kéo tay Lan và thơm nhanh vào má bạn gái của mình. Lan vội đeo khẩu trang rồi bước nhanh ra ngoài.

Thọ "sứt" hôn má bạn gái Nguyễn Thị Phương Lan trước khi rời khỏi phòng xử.

Theo cáo buộc, sau khi vào buồng giam chung với Tình ở trại tạm giam T16, cả hai đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất kế hoạch trốn khỏi nơi giam giữ, cùng nhau chuẩn bị dụng cụ cho việc trốn.

Đêm 10/9 trời sẽ tiếp tục đổ mưa nên Thọ “sứt” và Tình quyết định bỏ trốn. Trong khoảng thời gian từ 16h30 đến 23h ngày 10/9/2017. Thọ đã dùng khóa chế từ mảnh nhựa hộp cơm mở cùm cho Tình. Thọ cũng tự rút chân ra khỏi cùm của mình. Sau đó, cả hai cùng xe chăn bện dây vải khoảng 10 mét, dùng đinh sắt đục khoét từng gạch buồng giam trốn ra ngoài.

Khoảng 3h ngày 11/9/2017, các đối tượng phát hiện quản giáo tại chòi C hết ca trực, xuống chòi D bàn giao nhưng quản giáo nhận nhiệm vụ đã không lên chòi C canh gác. Thọ và Tình nhanh chóng chui qua lớp lưới B40, đi lên chòi C rồi lấy áo che camera trước khi đu dây trốn khỏi trại T16.

Sau khi thoát khỏi trại giam, Tình và Thọ bỏ trốn lên Hòa Bình. Tại đây Tình và Thọ được Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972, ở Kỳ Sơn, Hòa Bình, cậu ruột của Tình), và hai anh em họ hàng là Nguyễn Văn Việt (SN 1985), Nuyễn Văn Ba (SN 1989, ở Kỳ Sơn, Hòa Bình) bao che, cho ăn uống, mượn điện thoại liên lạc và cho xe mượn xe máy để tình di chuyển trốn tránh sự truy bắt của công an.

Thọ “sứt” sau đó trốn về Hải Dương đòi nợ rồi hẹn bạn gái Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, ở Chí Linh, Hải Dương, người yêu cũ của Thọ) vào nhà nghỉ nói chuyện.

Cáo trạng cáo buộc, Nguyễn Thị Lan biết Thọ “sút” là người bị kết án tử hình đã trốn khỏi nơi giam nhưng vẫn nghe điện thoại giúp Thọ liên lạc với người thân, gặp thọ và cùng thuê nhà nghỉ ở cùng nhau, gọi taxi cho Thọ di chuyển trốn tránh sự truy bắt của công an.

Tới ngày 16/9/2017, Thọ "Sứt" bị bắt tại huyện Nam Sách (Hải Dương). Còn Tình bị bắt vào hôm sau khi đang tìm cách trốn lên Mai Châu, Hòa Bình.