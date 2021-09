Bác lái xe ôm chết thương tâm trên đường mưu sinh vì tên cướp "số má đầy mình"

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 17:01 PM (GMT+7)

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an đã xác định được hung thủ sát hại người đàn ông ở vườn cây của trường đại học.

Nguyễn Thanh Tuấn tại trụ sở công an.

Ngày 28/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo đó, ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên nhận tin báo của về việc phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy tại khu vực trồng cây của Đại học Nông Lâm, thuộc xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động, nghi bị giết, cướp tài sản. Việc xác định nhân thân, danh tính của nạn nhân gặp nhiều khó khăn do tử thi có dấu hiệu phân huỷ nặng.

Tiếp tục xác minh, cơ quan công an đã xác định được nạn nhân là ông T.T.S (69 tuổi, trú phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên) - hành nghề lái xe ôm.

Trong quá trình điều tra, rà soát hàng loạt đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đặt nghi vấn vào Nguyễn Thanh Tuấn, đối tượng cộm cán có tới 3 tiền án về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản. Tuấn lập tức bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Tuấn đã thừa nhận là hung thủ sát hại ông S. Đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma tuý, không có tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm đã cao tuổi. Ý định này được nảy sinh khi Tuấn phát hiện ông S. sử dụng điện thoại có giá trị và chiếc xe máy mới.

Ngày 1/9, Tuấn chuẩn bị đoạn dây điện dài 1,5 mét rồi gọi ông S. đến chở mình đi. Đến đoạn vườn trồng cây của trường Đại học Nông Lâm thuộc xã Quyết Thắng, thấy vắng người qua lại, Tuấn đã dùng dây điện siết cổ ông S. tử vong. Sau đó, đối tượng lấy đi điện thoại, xe máy đi cấm cố được 5,7 triệu đồng để mua ma tuý và trả nợ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

