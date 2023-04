Bắc Giang: Nổ súng bắn 1 người nhập viện, nghi phạm bỏ trốn

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tối 18/4, một lãnh đạo Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn xã Liên Sơn, huyện Tân Yên. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang truy bắt nam nghi phạm gây án.

Liên quan đến vụ việc, tối cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Liên Sơn cho hay, qua xác minh, giữa 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn. Một trong hai người đã nổ súng bắn gục đối thủ. Nạn nhân hiện đang cấp cứu ở bệnh viện, còn nghi phạm đã bỏ trốn.

“Cả nạn nhân và nghi phạm gây án đều không phải người địa phương, chỉ kinh doanh trên địa bàn xã Liên Sơn”, vị lãnh đạo này thông tin.

