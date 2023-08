"Bà trùm" Mười Tường bị đề nghị mức án cao nhất trong nhóm

Chiều nay (13-8), TAND tỉnh An Giang sẽ tuyên án vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm.

Ngày 12-8, trước khi kết thúc ngày xét xử thứ 4 kéo dài đến đến 20 giờ, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Mười Tường từ 23-27 năm tù.

Bị buộc tội "buôn lậu", các bị cáo là chủ tiệm vàng bị đề nghị từ 8-12 năm tù. Còn "đàn em" của Mười Tường bị đề nghị từ 7-11 năm tù.

Với hai tội danh "buôn lậu" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", bị cáo Phạm Tấn Lộc bị đề nghị 13-15 năm tù; bị cáo Mai Thị Ngọc Phấn bị đề nghị 10-13 năm tù.

Các bị cáo nghe Viện Kiểm sát luận tội

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh bị đề nghị mức án cao nhất trong nhóm các bị cáo

Luật sư Đỗ Đức Biên (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, cho rằng bị cáo Hạnh chỉ liên quan đến 1kg vàng trong số gần 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam. Hạnh cũng là đồng phạm với nhóm vận chuyển thuê vàng lậu chứ không phải là người trong nhóm mua bán vàng lậu.

"Các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra xác minh tại phiên tòa thể hiện, trong vụ vận chuyển 51kg vàng, Hạnh chỉ có 1kg để chuyển cho Dương Công Cường. Ngoài ra, Hạnh không tham gia vận chuyển USD, vàng cho tiệm vàng nào khác" - luật sư Biên nhấn mạnh.

Trong vụ buôn lậu 51 kg vàng này có mâu thuẫn lợi ích và trách nhiệm giữa 2 chủ tiệm vàng Trương Hưng và Thảo Kim Thành.

Bị cáo Trần Thị Thảo Trang

Luật sư Nguyễn Sa Linh (Đoàn Luật sư TP HCM) bào chữa cho bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành) cho rằng thân chủ mình chỉ có hành vi mua bán ngoại tệ và dự định mua vàng với tiệm vàng Trương Hưng của Trương Thái Nguyên.

"Trang bán 3,2 triệu USD cho tiệm vàng Trương Hưng để mua lại vàng của Trương Hưng (số lượng dự kiến là 31 kg vàng 99,99%). Đây là hành vi mua bán nội địa, không phải là hành vi buôn bán qua biên giới để kiếm lời, cấu thành của tội buôn lậu" – luật sư Linh bào chữa.

Còn luật sự Nguyễn Ngọc Châu, người bào chữa cho bị cáo Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng), cho rằng Nguyên có vai trò giúp sức cho Thảo Trang chuyển USD sang Campuchia, rồi mua vàng chuyển về Việt Nam. Ngày 30-10-2020, khi chuyển 13kg vàng về thì Nguyên bị bắt quả tang".

Từ quan điểm đó, luật sư Châu đề nghị xử phạt bị cáo Nguyên từ 7-8 năm tù, nhẹ hơn mức đề nghị của viện kiểm sát là 10-12 năm tù.

Bị cáo Trương Thái Nguyên

Với mức án thấp nhất là 7 năm tù mà viện kiểm sát đề nghị, tất cả các bị cáo đều xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

