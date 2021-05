Diễn biến mới vụ nổ súng bắn 2 người tử vong ở Nghệ An

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 16:00 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với vụ án và Cao Trọng Phú.

Cao Trọng Phú tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ nổ súng bắn tử vong 2 người ở Nghệ An, ngày 3/5, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nam nghi phạm khai nhận khoảng 8h sáng cùng ngày, khi Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, thì có 4 tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Ngôi nhà nơi Cao Trọng Phú cố thủ.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã rút luôn khẩu súng (Phú mua ở Campuchia) bắn khiến 2 người trong nhóm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại chạy thoát.

Sau khi bắn chết 2 người, Phú cố thủ suốt 5 giờ đồng hồ trong nhà cho đến khi bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Theo Đại tá Hùng, nghi phạm Phú là một cựu quân nhân, đã xuất ngũ từ lâu. Quãng thời gian trước đây, Phú vào miền nam làm ăn, buôn bán. Sau đó, người đàn ông này làm ăn gặp khó khăn, thua lỗ nên mới về quê sinh sống.

Đại tá Hùng cho biết thêm, đối tượng Phú có biểu hiện nghi ngáo đá, sử dụng trái phép chất ma tuý. Gia đình và Công an xã Nghi Kim thông tin đến cơ quan điều tra việc thời gian gần đây, đối tượng thường xuyên bảo có ai đến bắt, rình giết mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

