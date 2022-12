Án mạng thương tâm từ chuyện khơi thông rãnh nước

Dân ký đơn đề nghị xử lý nghiêm nghi phạm

Hiện trường vụ án mạng tên Sơn xông vào nhà đâm chết anh Hải

Ngày 21/9/2022, tại Tổ dân phố Trữ Khê, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng xảy ra vụ án mạng thương tâm. Đối tượng Vũ Khắc Sơn (43 tuổi, trú tổ dân phố Trữ Khê, phường Quán Trữ) ngang nhiên mang theo dao xông vào nhà đâm chết anh Vũ Hải (cùng trú ở phố Trữ Khê).

Vụ án mạng trên xảy ra đã hơn 1 tháng nhưng người dân Tổ dân phố Trữ Khê vẫn không khỏi bàng hoàng, bức xúc về hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của Sơn và những người liên quan trong gia đình. Họ đã đồng loạt ký vào đơn kiến nghị đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Theo kiến nghị của người dân, nhiều năm nay, ông Vũ Khắc Lãm (bố đẻ của đối tượng Vũ Khắc Sơn) đã lấn chiếm rãnh thoát nước chung của tổ dân phố khiến tình trạng lụt lội diễn ra thường xuyên khi trời mưa.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên phường, yêu cầu cưỡng chế và khơi thông lại dòng chảy ở địa điểm này. Không ít lần ông Lãm và người nhà đã đe dọa, chửi bới người dân.

Khoảng 14h chiều 21/9/2022, đại diện UBND phường Quán Trữ gồm ông Nguyễn Văn Mên, là cán bộ địa chính phường, ông Vũ Hữu Vượng là Tổ trưởng Tổ dân phố Trữ Khê và 4 cán bộ công an phường đã tổ chức cưỡng chế, khơi thông lại rãnh thoát nước bị lấn chiếm.

Vì là người luôn tích cực trong các hoạt động chung của Tổ dân phố, anh Vũ Hải đã thuê giúp địa phương máy xúc để phục vụ cho việc cưỡng chế, khơi thông rãnh nước.

Tại thời điểm cưỡng chế, gia đình hộ ông Lãm đã phản ứng rất quyết liệt và tuyên bố “sẽ giết chết những ai tham gia phá dỡ khu vực lấn chiếm trên”.

Chiều 21/9/2022, việc cưỡng chế hoàn tất. Khoảng 20h tối cùng ngày, Vũ Khắc Sơn đã tìm tới nhà anh Vũ Hải để gây sự. Sau một hồi cãi vã, Sơn dùng dao đâm anh Hải tử vong tại chỗ.

Ông Đặng Quang Trung, liền kề nhà anh Hải bàng hoàng kể lại: “Mọi người kéo Sơn ra nhưng hắn tiếp tục lao vào tấn công, lúc đó anh Hải chỉ kêu ú ớ và giơ hai tay lên chống đỡ. Chúng tôi đưa anh Hải đi cấp cứu nhưng anh ấy đã tử vong”.

Gia đình nghi phạm có liên quan?

Trong đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, ông Vũ Hữu Trường (anh trai của nạn nhân) cho rằng, việc Sơn đâm chết anh Hải là có chủ đích, được bàn bạc trước với các đối tượng có liên quan.

“Thời điểm diễn ra việc cưỡng chế, Sơn đi làm và không có ở nhà, khi về tới nhà và biết được sự việc trên thì phải có sự thông tin, kích động và bàn bạc của gia đình mới chuẩn bị sẵn hung khí để gây nên cái chết thương tâm của Hải.

Tại thời điểm cưỡng chế, gia đình Sơn cũng đã lên tiếng đe dọa và trả thù những người dân liên quan tới việc cưỡng chế trên”, ông Trường thông tin.

Hiện, vụ án đã được Công an quận Kiến An làm thủ tục điều tra ban đầu và chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết: “Cơ quan CSĐT đang tích cực vào cuộc, thu thập chứng cứ, giám định để đưa ra kết luận điều tra.

Chúng tôi sẽ vào cuộc một cách công tâm, để những kẻ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống người khác phải bị trừng trị thích đáng”.

Nhận định về tính chất của vụ án, luật sư Trần Thị Hiếu, Văn phòng Luật sư 19/8 (Đoàn Luật sư Hải Phòng) cho rằng, hành vi giết người của bị can Vũ Khắc Sơn có tính chất côn đồ, hung hãn. Với việc sau khi đâm anh Vũ Hải, nạn nhân bỏ chạy nhưng Sơn tiếp tục đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát chứng tỏ Sơn thực hiện đến cùng hành vi giết người. “Qua vụ việc này người dân cần rút ra bài học, đối với những vụ việc tương tự. Khi đối diện với các đối tượng vốn có tính cách hung hãn cần bình tĩnh, tránh xa để không phải đối mặt với hành vi đe dọa tới tính mạng, sức khỏe của bản thân”, luật sư Hiếu cho hay.

