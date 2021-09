Thanh toán nhau vì tranh chấp đất đai, 1 người chết

Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang kêu gọi những đối tượng liên quan vụ 2 nhóm thanh toán nhau hãy ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến 2 băng nhóm gồm hàng chục đối tượng dùng hung khí thanh toán nhau do tranh chấp đất đai làm 1 người tử vong, ngày 28-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an TP Phú Quốc triệu tập 25 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng" dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 25-9, Trần Thiên Long (SN 2005) cùng với Dương Ngọc Hoàng Thiện (SN 2004) và Phúc cùng nhau chạy xe máy đến chợ thuộc xã Gành Dầu, TP Phú Quốc thì gặp một nhóm khoảng 7 người đến từ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bắc Giang đang di chuyển trên ôtô.

Do trước đó có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai nên Phúc chửi bới, thách thức nhóm người này. Khoảng 15 phút sau, nhóm đến từ Đắk Lắk và Bắc Giang bỏ đi. Sau đó, nhóm của Phúc chạy về nhà trọ của Thiện ở xã Gành Dầu thì gặp lại nhóm người trước đó.

Lúc này, khoảng 20 người cầm dao tự chế, cây sắt nhọn... rượt đánh nhóm của Phúc. Thấy không cân sức, nhóm của Phúc bỏ chạy về phòng trọ của một người tên Nhật.

Những người trong nhóm của Phúc bị triệu tập

Tại đây, nhóm của Phúc gặp 4 người đã chuẩn bị sẵn hung khí. Phúc gọi điện thoại cho Lê Quốc Hùng thông báo tình hình thì khoảng 10 phút sau, 6 người đi ôtô đến chở theo hung khí rồi đưa cho nhóm của Phúc đi tìm nhóm người Đắk Lắk và Bắc Giang đánh trả thù.

Gặp nhau, các đối tượng dùng gạch và đá chọi qua lại khoảng 30 phút thì Lương Vũ Bảo bị nhóm người Đắk Lắk và Bắc Giang chém trúng một nhát vào lưng, còn Phúc và Hùng bị đâm trọng thương, nằm gục trên đường.

Hùng được chở đến Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu nhưng đã tử vong do bị vật nhọn đâm thủng phổi, còn Phúc đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Các đối tượng trong nhóm người Đắk Lắk và Bắc Giang bị triệu tập

Công an TP Phú Quốc kêu gọi một số đối tượng liên quan đang bỏ trốn hãy ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

