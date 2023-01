Án mạng lúc nửa đêm ở Quảng Ngãi

Ngày 14-1, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Nguyễn Đình Huy (16 tuổi, trú tại TP Quảng Ngãi) và Dương Quốc Pháp (16 tuổi, trú xã Trà Bình, huyện Trà Bồng) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0 giờ ngày 13-1, Huy và Pháp điều khiển xe máy về nhà của Huy tại tổ dân phố Liên Hiệp 1A, phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi) thì gặp anh Lê Thanh Bình (19 tuổi, trú xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) cùng 2 người bạn đang nói chuyện trước cửa một phòng trọ, cách nhà Huy khoảng 30m. Lúc này, Huy dừng xe lại hỏi lý do nói chuyện ở đây, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Huy và Pháp chạy về nhà Huy lấy vỏ chai bia đến đánh anh Bình, nhưng bị anh Bình phản kháng, chống trả nên Huy dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào vùng ngực của anh Bình, khiến anh này gục tại chỗ. Thấy vậy, cả Huy và Pháp điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Mặc dù được bạn và người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng (bị thủng tim), anh Bình đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TP Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, khẩn trương xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Sau vài giờ đồng hồ vận động, đến 3 giờ sáng cùng ngày (13-1) Huy và Pháp đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

