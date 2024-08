An Giang: Đạp bạn nhậu tử vong rồi dựng hiện trường giả

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bảy (48 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 4-8, Bảy tổ chức nhậu tại nhà cùng với Nguyễn Văn Chiến, Phan Đức Tài và Hồ Phước Thạnh. Đến khoảng 01 giờ 50 phút ngày 5-8, Bảy và Thạnh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thấy vậy, ông Tài và Chiến đứng ra can ngăn thì bị Bảy đánh. Chiến tức giận bỏ đi. Còn ông Tài đang nằm ngửa trên sàn nhà, thấy vậy Bảy đi đến đạp nhiều cái vào bụng ông này dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CACC

Đạp bạn nhậu tử vong, Bảy liền dựng hiện trường giả bạn nhậu say rượu tự té chết để né tránh trách nhiệm

Sau đó, Bảy đã dựng hiện trường giả do Tài say rượu đi vệ sinh bị té ngã dẫn đến tử vong. Sau đó Bảy đi ra ngoài rủ Chiến tiếp tục đi nhậu. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Bảy và Chiến đi bộ quay về nhà và nói cho người nhà biết chuyện Tài đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân và nhanh chóng bắt giữ Bảy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]