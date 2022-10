“Ăn chặn” 178 triệu đồng của người dân, chủ tịch xã bị bắt

Thứ Sáu, ngày 21/10/2022 08:33 AM (GMT+7) Chia sẻ

Lập hồ sơ khống “ăn chặn” 178 triệu đồng của người dân, bảo kê cho việc khai thác khoáng sản trái phép, một chủ tịch xã đã bị bắt

Tối 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lý Chà Lối (SN 1967, trú tại bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu), là Chủ tịch UBND xã Can Hồ, về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra năm 2020, UBND xã Can Hồ được giao làm chủ đầu tư Dự án hỗ trợ thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí hơn 306 triệu đồng. Dự án trên đầu tư, hỗ trợ cho 82 hộ dân trong xã. Tuy nhiên, trên cương vị là Chủ tịch xã, ông Lý Chà Lối đã chỉ đạo thủ quỹ chuyển số tiền 278 triệu đồng cho một số cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng và lấy 178 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến khoảng cuối tháng 3-2021, để che giấu hành vi chiếm đoạt tiền từ dự án, ông Lý Chà Lối đã chỉ đạo một số cá nhân liên quan lập bộ hồ sơ khống, ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả để thực hiện việc quyết toán dự án trên.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan công xác định ông Lý Chà Lối có dấu hiệu tiếp tay cho một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Can Hồ, làm mất an ninh trật tự và gây dư luận xấu trong nhân dân.

Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-chan-178-trieu-dong-cua-nguoi-dan-chu-tich-xa-bi-bat-20221021072...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-chan-178-trieu-dong-cua-nguoi-dan-chu-tich-xa-bi-bat-20221021072831281.htm