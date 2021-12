Âm mưu kinh hoàng của bác sĩ phi tang xác vợ qua cửa máy bay: Lời thú tội

Giả bộ đau lòng trước mặt cảnh sát và người quen, thực ra ngay khi vợ vừa mất tích, người chồng thường xuyên lui tới hộp đêm và dắt gái về nhà…

Nghe lời gia đình kết hôn với bác sĩ giàu có, cuộc sống của tiểu thư xinh đẹp Gail Katz chưa từng có một ngày hạnh phúc. Không chỉ gia trưởng, chồng của Gail còn là một kẻ tâm thần máu lạnh.

Chuyến bay tử thần

Robert dùng phi cơ để phi tang xác vợ

Trong khi gia đình và bạn bè ngày đêm đổ xô đi tìm kiếm Gail, Robert dường như chẳng hề mảy may quan tâm đến sự an nguy của vợ. Chỉ 2 tháng sau khi vợ mất tích, gã chồng đã dành nhiều thời gian ở thành phố mới Hamptons, nơi anh ta thường xuyên lui tới hộp đêm và hẹn hò với nhiều người phụ nữ. Thậm chí, vào tháng 9 năm 1985, anh còn dắt một người phụ nữ tên là Roberta Karnofsky về sống ngay tại tổ ấm cũ của mình và vợ. Từ đó, đôi tình nhân trơ trẽn chung sống với nhau như vợ chồng tận một năm, mặc cho hàng xóm xung quanh buông lời dị nghị.

Mặc dù thực tế không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào chứng minh Robert liên quan đến vụ án, cảnh sát trưởng Andy Rosenzweig vẫn tin rằng chàng bác sĩ chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Sau nhiều đêm âm thầm điều tra, cuối cùng, viên cảnh sát trưởng đã tìm thấy một thông tin vô cùng đáng giá.

Ai cũng biết rằng Robert có sở thích lái máy bay và hay tự lái phi cơ riêng chở vợ du ngoạn trên bầu trời. Sau khi kiểm tra nhật ký thông tin chuyến bay từ sân bay New Jersey, cảnh sát trưởng phát hiện vào ngày 7 tháng 7 năm 1985, Robert đã đến đây để đăng ký thuê một chiếc máy bay Cessna 172. Tuy nhiên, trong nhật ký chuyến bay cá nhân của Robert, anh ta đã tự ý thay đổi ngày bay sang ngày hôm sau là ngày 8 tháng 7. Chính điều này đã khiến viên cảnh sát nghi ngờ có điều khủng khiếp xảy ra trong chuyến bay kéo gài gần 2 giờ đồng hồ đó. Tại sao Robert muốn giữ bí mật về chuyến bay này?

Cảnh sát trưởng Andy Rosenzweig tin rằng Robert đã giết vợ từ trước, mang xác cô lên máy bay và vứt thi thể xuống Đại Tây Dương để phi tang xác.

Lời thú tội muộn màng

Robert kết hôn với nữ y tá làm cùng mình sau 10 năm vợ mất tích

Mười năm trôi qua, Robert đã chuyển đến thành phố Las Vegas tiếp tục cuộc sống của mình. Vào năm 1996, anh ta mở thêm cơ sở thẩm mỹ mới, kết hôn với nữ y tá làm cùng và chào đón con gái đầu lòng. Trong khi Robert thảnh thơi tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, cảnh sát trưởng Andy vẫn không thể bỏ qua sự thật rằng sự biến mất kỳ lạ của Gail vẫn chưa được giải quyết.

Mặc dù chẳng có tung tích nào của Gail được tìm thấy, các nhà điều tra vẫn xin lệnh bắt giữ Robert và buộc anh ta tội giết người cấp độ hai. Theo đó, họ khẳng định Robert đã giết vợ vào ngày 7 tháng 7 năm 1985, hiện trường chính là căn hộ của họ ở thành phố Manhattan. Có thể, vì biết vợ chuẩn bị đòi ly dị, anh ta đã nổi giận và giết chết cô ấy. Và để thuận tiện cho việc phi tang xác, Robert đã dành hàng giờ đồng hồ phân xác vợ, sau đó mang chúng lên máy bay để ném xuống đáy biển Đại Tây Dương.

Nhằm chứng minh cho luận điểm trên, Cơ quan Công tố đã chứng minh cho Bồi thẩm đoàn rằng Robert có thể ném xác vợ khi đang lái máy bay. Họ tin rằng anh ta đã hành động một mình. Để chứng minh rằng điều đó có thể xảy ra, họ đã gọi 4 nhân chứng có chuyên môn trong ngành y tế đến toà án để làm chứng, và chuẩn bị một đoạn video chứng minh cách một người có thể làm điều đó.

Bốn nhân chứng được mời đến bao gồm: Trưởng ban Giám định Y tế Thành phố New York, Không quân thành phố New York, Thanh tra an toàn hàng không và một Phi công vận tải hàng không. Các nhân chứng khẳng định rằng một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ như Robert hoàn toàn có đủ khả năng phân xác và đủ thời gian lẫn khả năng ném xác cô xuống biển.

Sau khi cân nhắc hơn 5 tiếng đồng hồ, Toà án kết luận Robert phạm tội giết người cấp độ hai, kết án 20 năm tù. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian thi hành án, Robert luôn miệng kêu oan và nhiều lần đòi kháng cáo.

Bất ngờ thay, sau 20 năm chấp hành bản án của mình, tại phiên điều trần ân xá năm 2020, lần đầu tiên Robert thú nhận việc mình giết vợ và ném xác cô ấy ra khỏi máy bay. Qua đó, anh ta xác nhận rằng tất cả những lập luận và bản án truy tố năm xưa về tội ác của bản thân là hoàn toàn chính xác.

