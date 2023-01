Ấm lòng bữa cơm tất niên trong trại giam

Đây đã là hoạt động thường niên của Trại tạm giam Công an Nghệ An tổ chức tất niên, vui Tết đón Xuân cho các phạm nhân."Bữa cơm là tấm lòng của cán bộ quản giáo, vừa là để động viên phạm nhân yên tâm tiếp tục phấn đấu trong cải tạo, lao động để được giảm án, sớm trở về với gia đình, xã hội, trở thành con người lương thiện”, Trung tá Lê Xuân Hạnh, Đội trưởng Phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Cán bộ chúc tết các phạm nhân

Mâm cơm tất niên trong trại tạm giam vẫn đầy đủ hương vị Tết, với bánh chưng, thịt đông, cá, rau xanh, dưa hành... Tất cả đều do bàn tay các phạm nhân chế biến với nhiều nguyên liệu thực phẩm có sẵn trong trại, là thành quả lao động cải tạo của phạm nhân trong quá trình thụ án tại đây.

Trang trí cành đào để đón Tết

Ngoài tổ chức bữa cơm tất niên, trong dịp Tết, phạm nhân được nghỉ lao động, có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường. Cùng với đó, phân trại sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, đón Xuân như: Bóng chuyền, bóng bàn, tổ chức xem tivi, đọc sách…, chương trình văn nghệ do chính các phạm nhân biểu diễn.

