8 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn "phục vụ" nhóm nam thanh niên trong quán karaoke

Thứ Tư, ngày 07/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 8 đôi nam nữ có hành vi "thác loạn" trong quán karaoke.

Các nữ tiếp viên “rót bia” bị bắt quả tang thác loạn cùng khách tại quán karaoke.

Ngày 7/4, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội vừa bắt giữ N.T.C (SN 1981, trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà), là quản lý quán karaoke NEW WAY để làm rõ hành vi bán ma tuý cho khách sử dụng.

Trước đó, ngày 1/4, tổ công tác thuộc Công an huyện Ứng Hoà kiểm tra hành chính quán karaoke NEW WAY có địa chỉ tại Trường Thịnh, Ứng Hoà do Đ.T.N (SN 1981 ở Trường Thịnh, Ứng Hoà) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có N.T.C là quản lý đang có mặt tại quán.

Một số nữ tiếp viên “rót bia” bị đưa về trụ sở công an.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 phòng hát có 8 đôi nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý trong tiếng nhạc mạnh. Qua xác minh, 8 đối tượng nam đều là thanh niên tại địa bàn huyện Ứng Hoà và Thanh Oai. 8 đối tượng nữ là nhân viên dịch vụ rót bia đều ở các tỉnh ngoài như Lào Cai, Lai Châu, Hoà Bình, Sơn La.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ các túi nilon đang đựng ma tuý được đối tượng giấu ở đáy của két đựng bia.

Ban đầu, các đối tượng khai nhận, mua ma tuý của N.T.C để mang vào phòng hát sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

