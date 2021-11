6 luật sư phiên tòa xử Đường "nhuệ" bỏ về rồi... quay lại

Người bào chữa có nghĩa vụ: c) Không được từ chối bào chữa cho người bị buộc tội mà mình đã đảm nhận bào chữa nếu không vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan... (Khoản 2 Điều 73 BLTTHS) Luật sư có các nghĩa vụ sau đây: b) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng; có thái độ hợp tác, tôn trọng người tiến hành tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề... (Khoản 2 Điều 21 Luật Luật sư)