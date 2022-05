5 thanh niên truy đuổi thì bị phục bằng súng hoa cải

Sau khi 1 người trong nhóm bị chém, nhóm 5 thanh niên đuổi theo đối thủ thì tiếp tục bị một người phục sẳn dùng súng hoa cả bắn 2 phát bị thương.

Chiều 9-5, một vụ nổ súng xảy ra đường Lý Thái Tổ, TP Hội An (Quảng Nam) khiến một người bị thương, đưa đi đến bệnh viện cấp cứu. Công an đang tiến hành truy bắt thủ phạm.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày (9-5), nhóm gồm sáu thanh niên đang ngồi nhậu ở quán bê thui Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ). Bất ngờ, một thanh niên mang theo mã tấu xông vào quán, chém một người trong nhóm đứt ngón tay.

Công an đang truy nóng kẻ dùng súng hoa cải bắn làm một người bị thuơng.

Sau khi chém, thanh niên mang theo mã tấu bỏ chạy. Năm người còn lại trong nhóm đuổi theo thanh niên này.

Khi đến nhà văn hoá Trường Lệ, đồng phạm của thanh niên mang theo mã tấu phục sẵn. Người này dùng súng hoa cải bắn hai phát khiến một người bị đa chấn thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Hội An cấp cứu.

Nhận thông tin, Công an TP Hội An ngay lập tức có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, truy xét nóng thủ phạm. Công an đã thu giữ một ma tấu tại hiện trường.

Hiện Công an TP Hội An đang có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

