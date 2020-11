4 thanh niên cầm dao chặn cướp xe của nhiều người trên đường

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 10:02 AM (GMT+7)

Do thiếu tiền tiêu xài, 4 thanh niên thường xuyên đi xe máy tới các tuyến đường vắng dùng dao khống chế nạn nhân cướp tài sản.

Nhóm đối tượng. Ảnh Công an TP Hà Nội

Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hoài Đức bắt giữ: Văn Trọng Đức (SN 1999, trú Vĩnh Lạc, Mỹ Thành, Mỹ Đức), Bùi Vũ Trọng Nhân (SN 2004, trú An Sơn, Trương Định, Hai Bà Trưng), Lê Quang Mạnh (SN 2005, trú Ngọc Khánh, Ba Đình), Nguyễn Trịnh Minh Tuấn (SN 2007, trú Nguyễn Du, Hai Bà Trưng).

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài, khoảng 2h30 ngày 11/11, 4 đối tượng trên đã chặn 2 thanh niên đi xe máy trên đoạn đường đê ở thôn Đông Lao (Hoài Đức) rồi dùng dao uy hiếp để cướp tài sản. Khi cướp được xe máy, các đối tượng tẩu thoát về hướng Yên Nghĩa (Hà Đông).

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 12/11, nhóm đối tượng dùng dao uy hiếp một người đàn ông đang điều khiển xe Honda Airblade tại khu vực QL 21 (thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) để cướp xe máy cùng 2 chiếc điện thoại và 1,7 triệu đồng tiền mặt.

Đến 1h20 ngày 16/11, các 4 thanh niên trên tiếp tục xông vào quán ăn đêm ở QL 1A (thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín), dùng dao đe dọa chủ quán cướp túi xách bên trong có 6 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 19/11, nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngoài 3 vụ cướp trên, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 4 vụ cướp khác ở địa bàn các huyện Hoài Đức, Đông Anh và Sóc Sơn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

